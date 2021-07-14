На Кубани многодетным семьям с обучающимися на коммерции детьми будут полагаться выплаты

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в среду внесли изменения в краевой закон о социальной поддержке многодетных семей, позволяющие предоставлять выплаты таким семьям и в том случае, если дети обучаются на коммерческой основе. Данные поправки улучшат материальное положение таких семей, которые тратят денежные средства на обучение детей, заявил ТАСС председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

Первый заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Дмитрий Ирхин в ходе сессии пояснил, что действующим законодательством определено, что многодетная семья - это семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также в возрасте от 18 до 23 лет при условии, что они обучаются в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе. В случае обучения детей на платной основе, по его словам, семья теряет статус многодетной и перестает получать ежегодную денежную выплату на всех детей, а также не получает право на краевой материнский семейный капитал. Все это, со слов Ирхина, ведет к сокращению доходов таких семей.

"Законопроектом вносятся изменения, предусматривающие возможность предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, обучающимися в образовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме на коммерческой основе. На реализацию данного проекта закона в 2021-2023 годах потребуется дополнительно из краевого бюджета 242 млн рублей, в том числе в 2021 году - 45 млн рублей", - заявил Ирхин.

Депутаты приняли поправки во втором и окончательном чтении. Бурлачко заявил, что данная мера позволит улучшить материальное положение многодетных семей, которые несут дополнительные расходы на образование детей.

"Анализ правоприменительной практики краевого законодательства показал, что одни из них оказываются в более ущемленном положении из-за формы обучения, на которую поступает кто-то из старших детей. Но это несправедливо по отношению ко всем другим членам семьи, в том числе и малолетним. Рассматриваемый нами законопроект призван устранить это противоречие", - сказал ТАСС Бурлачко.