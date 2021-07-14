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Минздрав получил право согласовывать назначения глав профильных ведомств в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о наделении Минздрава таким правом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о наделении Минздрава правом согласовывать назначения глав ведомств в сфере охраны здоровья в регионах. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, в положение о Минздраве к осуществляемым полномочиям ведомства добавляется подпункт "согласование в устанавливаемом правительством Российской Федерации порядке назначения на должность руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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