Минздрав получил право согласовывать назначения глав профильных ведомств в регионах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о наделении Минздрава правом согласовывать назначения глав ведомств в сфере охраны здоровья в регионах. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, в положение о Минздраве к осуществляемым полномочиям ведомства добавляется подпункт "согласование в устанавливаемом правительством Российской Федерации порядке назначения на должность руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья".