МЧС хочет обязать оборудовать все жилые дома автономными дымовыми извещателями

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. МЧС России предлагает оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями комнаты квартир и жилых домов, которые не защищены системой пожарной сигнализации. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Дополнить [правила противопожарного режима в РФ] пунктом 85.1 следующего содержания: комнаты квартир и жилых домов (за исключением помещений вспомогательного использования), не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, подлежат оборудованию автономными дымовыми пожарными извещателями", - говорится в документе.

Согласно пункту 85 уже вступивших в силу правил противопожарного режима в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов. Кроме того, нельзя изменять их функциональное назначение. Также запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, нельзя оставлять без присмотра свечи, непотушенные сигареты, керосиновые лампы в зданиях для проживания людей.

Новые правила противопожарного режима вступили в силу в России с 1 января. Документ устанавливает требования пожарной безопасности, поведения людей, организации производства, содержание территорий, зданий и помещений. Предыдущие правила были приняты в 2012 году, из них были исключены устаревшие и избыточные положения и добавлены актуальные. Таким образом, из 515 пунктов в новом документе остались только 428.

Новые правила противопожарного режима приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины. Они будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени. За нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"), по которой физическим лицам грозит до 3 тыс. рублей штрафа, а в случае пожара - до 5 тыс. рублей.