МЧС предупредило о ливнях, грозах и шквалистом ветре в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 14 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о сильных дождях, грозах, шквалистом ветре и возможном уровне подъема рек объявили в Кабардино-Балкарии на 14 и 15 июля. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В период с 14:00 - 15:00 мск и далее до конца суток 14 июля, ночью и утром 15 июля местами по территории Кабардино-Балкарии ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра от 20 до 25 м/с", - говорится в сообщении. Кроме того, на реках возможен подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема.

Спасатели предупреждают, что существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, размывом берегов рек, прорывом дамб, подмывом опор мостов, опор ЛЭП.

В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике рекомендует воздержаться от поездок по городу, не спускаться в подземные переходы, постараться укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Грозовой фронт прошел по территории Кабардино-Балкарской Республики в ночь на 5 июля. Обильные дожди и шквалистый ветер спровоцировали локальные нарушения электроснабжения практически во всех муниципальных районах республики, привели к падению деревьев и элементов кровли на линии электропередачи.