Глава СПЧ просит Росавиацию проверить инцидент с пассажиром, открывшим аварийный люк

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к Росавиации и Роспотребнадзору с просьбой разобраться с инцидентом в салоне самолета на рейсе Москва-Анталья, где пассажир открыл аварийную дверь и выпустил трап. Об этом в среду сообщается на официальном сайте СПЧ.

"После громкой истории с открытием пассажиром аварийного люка самолета в Шереметьево советнику президента РФ, председателю СПЧ Валерию Фадееву поступило обращение от общественников с просьбой разобраться с инцидентом в аэропорту. В связи с чем глава Совета направил письма руководителю Федерального агентства воздушного транспорта [РФ] Александру Нерадько и главе Роспотребнадзора, главному государственному санитарному врачу РФ Анне Поповой", - отмечается в сообщении.

В обращении Фадеев ссылается на слова очевидцев, которые сообщают, что действия пассажира были вызваны духотой в салоне самолета из-за неработающего кондиционера во время длительной стоянки.

"По имеющейся информации, на стойках регистрации и в зоне пограничного контроля аэропорта на протяжении нескольких дней скапливаются очереди, в результате чего пассажиры вынуждены долгое время пребывать в тесноте, без соблюдения социальной дистанции. Данная информация вызывает обеспокоенность с точки зрения соблюдения прав авиапассажиров (прежде всего детей и лиц старшего возраста) и противоэпидемиологических ограничений", - говорится в обращениях Фадеева.

Он попросил Росавиацию и Роспотребнадзор "поручить проверить указанную информацию и проинформировать Совет о принятых мерах".

В воскресенье во время ожидания вылета в Анталью пассажир авиакомпании "Россия" открыл аварийную дверь самолета, в результате чего был автоматически выпущен трап. Как объяснили в авиакомпании во вторник, жара в салоне самолета была вызвана заменой наземного кондиционера на установку воздушного запуска, которая сломалась. По данным пресс-службы авиакомпании, на момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут. Пассажиры были высажены из самолета, воздушное судно было заменено. В авиакомпании также сообщили, что продолжают расследование инцидента. В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ пообещали дать оценку действиям экипажа самолета и пассажира.