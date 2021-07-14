День перед праздником Курбан-байрам объявили в Башкирии нерабочим для госслужащих

УФА, 14 июля. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение об установлении нерабочим днем 19 июля для госслужащих с сохранением заработной платы, документ опубликован на официальном портале правовой информации республики в среду.

Как сообщалось 9 июля, решение принято по предложению Роспотребнадзора и направлено на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Во вторник, 20 июля, в регионе будет выходной из-за праздника Курбан-байрам, таким образом, при соблюдении работодателями рекомендации ведомства и властей, жители республики будут отдыхать четыре дня, вместе с выходными.

"Установить 19 июля 2021 года нерабочим днем для лиц, замещающих государственные должности Республики Башкортостан, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой Республики Башкортостан, с сохранением денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения (денежного содержания)", - говорится в распоряжении.

Руководителям госорганов, органов местного самоуправления рекомендовали принять аналогичные решения.

По данным регионального оперштаба, 14 июля заражение коронавирусом подтвердилось у 44 011 человек, суточный прирост составил 222 случая. Число умерших увеличилось на пять и достигло 666.