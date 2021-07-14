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Пандемия COVID-19

Пермские власти ужесточили правила посещения учреждений культуры, досуга и МФЦ

Заполняемость залов в кинотеатрах, театрах, домах культуры региона сократили до 50%, а отделения МФЦ с 19 июля переводятся на предоставление услуг по предварительной записи

ПЕРМЬ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края ввели дополнительные ограничения на территории региона в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

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"Вводится ограничение числа посетителей кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, домов культуры, цирка: наполняемость зрителями не должна превышать 50% от числа мест в залах (ранее 75%). Все отделения Пермского краевого многофункционального центра (МФЦ) переводятся с 19 июля на предоставление государственных и муниципальных услуг по предварительной записи, продолжая оказывать их в дистанционном и выездном формате", - говорится в сообщении.

Также власти ввели ограничение на участие в активном и экологическом туризме - принять в них участие можно либо после вакцинации, либо с отрицательным ПЦР-тестом. Работодателям рекомендовали рассмотреть дополнительные меры поддержки для сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19, в частности, в виде дополнительного выходного.

Продлены действующие ограничения. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию, руководителям организаций до 1 сентября рекомендовано обеспечить вакцинацию 60% сотрудников, а оставшихся перевести на удаленку. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение было сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае выявлено 65,9 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 58,5 тыс. человек, 2,8 тыс. человек умерли. Вакцинацию от коронавируса обоими компонентами прошли 277 тыс. человек. По подсчетам Роспотребнадзора, в целом по краю вакцинировано 33,7% от числа лиц, подлежащих иммунизации против COVID-19.

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РоссияПермский крайПандемия COVID-19
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