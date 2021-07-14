МЧС собирается уменьшить ширину защитных полос от огня вокруг населенных пунктов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. МЧС России собирается уменьшить норматив ширины минерализованных полос, защищающих населенные пункты от природных пожаров. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект призван внести изменения в Правила противопожарного режима в РФ. "В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 1,4 метра", - говорится в документе.

Одновременно с этим из правил исключено положение, которое предусматривает, что минерализованные полосы вокруг населенных пунктов должны быть шириной не менее 10 метров.

Также проектом предусматривается увеличение ширины минерализованных полос около лесов. В настоящее время организация или гражданин, владеющие или использующие землю, примыкающую к лесу, должны либо очищать перед ним 10-метровую полосу от мусора, либо создавать противопожарный барьер или минерализованную полосу шириной в полметра. По тексту проекта постановления ширину последней планируется увеличить до 1,4 метра.

Новые Правила противопожарного режима в РФ вступили в силу 1 января 2020 года. Предыдущие правила принимались в 2012 году, из них были исключены устаревшие и избыточные положения. Документ будет действовать до 2026 года, после чего подлежит пересмотру в соответствие с требованиями времени.