Инфекционист заявил, что заражение коронавирусом не влияет на течение гепатита С

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией не оказывает влияния на течение гепатита С, в целом взаимного влияния вирусов друг на друга не отмечено. При этом конкуренция между ними повлияла на своевременное оказание медицинской помощи пациентам, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"В целом какого-то серьезного взаимного влияния вируса гепатита С на коронавирус и обратно не отмечено. Просто у них очень разные территории существования. Вирус гепатита С - это все-таки гепатоциты, клетки печени. COVID-19 - это клетки-альвеолоциты, клетки эпителия сосудов, другие все-таки мишени. Поэтому они не находятся на одной территории, чтобы конкурировать", - сказал он на пресс-конференции о проблемах лечения гепатита С.

По мнению Чуланова, на лечение пациентов с гепатитом С оказала влияние конкуренция между вирусами в вопросе оказания медицинской помощи. "Другое нужно отметить. Не конкуренцию самих вирусов, а конкуренцию за медицинскую помощь. <…> Все врачи фактически начали заниматься проблемой ковида и в меньшей степени теми плановыми делами, которыми занимались раньше. Это привело к тому, что часть пациентов не смогли своевременно получить лечение", - сказал он.

В то же время эксперт отметил позитивный аспект влияния ситуации с коронавирусом на проблему гепатита С в России. "Все-таки в подготовке к этой пандемии и в борьбе с пандемией мы улучшили свою лабораторную базу. Очень многие учреждения здравоохранения получили новейшее лабораторное оборудование для диагностики ковида, но оно же может использоваться для диагностики вирусных гепатитов", - заявил инфекционист.

Когда ждать вакцину от гепатита С

В настоящий момент также продолжается процесс разработки вакцины от гепатита С, рассказал специалист. "Вакциной от гепатита С занимаются уже много-много лет, фактически с момента открытия вируса. Но сразу скажу, что пока на сегодня, препаратов на горизонте, которые могли бы стать препаратом для профилактики нет", - сообщил он.

Как отметил Чуланов, такое положение дел связано с особенностью данного вируса.

"Она состоит в том, что у вируса очень изменчивая поверхностная структура. Обычно мы делаем вакцину, которая направлена против поверхностных антигенов, поверхностных белков вируса, чтобы быстро его нейтрализовать, но у вируса гепатита С эта поверхностная структура очень быстро меняется, и настолько быстро, что успеть в разработке вакцин за этим очень сложно. Другие подходы пока тоже, к сожалению, не привели к реальным успехам. Хотя по-прежнему разработки ведутся, и я думаю, что однажды, мы справимся и с этим, но <...> не в самое ближайшее время", - пояснил он.