Трутнев поручил обеспечить пострадавших от паводка в ДФО участками вне зоны подтоплений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил регионам обеспечить пострадавших в результате паводка участками на территории, не подверженной подтоплениям. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Амурской области.
Полпред с 12 июля находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, он посетил Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Приамурье, территории которых затронул паводок.
"Регионам ДФО поручено проработать вопрос с предоставлением земельных участков пострадавшим от паводка для строительства домов в непотопляемых местах", - говорится в сообщении.
Трутнев также поручил руководителям пострадавших от паводка регионов контролировать ситуацию с коронавирусом. "Роспотребнадзору совместно с дальневосточными регионами поручено принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Всегда паводки связаны с загрязнением почв, с необходимостью обеззараживания, это все должно выполняться четко и в срок. Накладывается на это и ситуация с распространением коронавирусной инфекции, за всем этим необходимо обеспечить Роспотребнадзору и регионам самый тщательный контроль", - цитирует пресс-служба слова Трутнева.
По данным МЧС России, на Дальнем Востоке в результате паводка уже подтоплено около 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживает более 5 тыс. человек, свыше 3,5 тыс. приусадебных и дачных участков, более 700 км автомобильных дорог, 52 моста и 52 объекта социальной инфраструктуры. Из мест постоянного проживания эвакуированы более 3 тыс. человек, в том числе 872 ребенка. Предварительный ущерб сельхозпроизводителям составил 656 млн рублей.