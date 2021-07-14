Трутнев поручил обеспечить пострадавших от паводка в ДФО участками вне зоны подтоплений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил регионам обеспечить пострадавших в результате паводка участками на территории, не подверженной подтоплениям. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Амурской области.

Полпред с 12 июля находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, он посетил Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Приамурье, территории которых затронул паводок.

"Регионам ДФО поручено проработать вопрос с предоставлением земельных участков пострадавшим от паводка для строительства домов в непотопляемых местах", - говорится в сообщении.