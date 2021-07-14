МЧС хочет разрешить ставить в торговых залах баллоны с горючими газами для воздушных шаров

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. МЧС России хочет разрешить устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, документом предлагается внести изменения в пункт 103 правил противопожарного режима, действующих с 1 января 2021 года, где говорится, что на объектах организации торговли запрещается устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей. "В подпункте "г" слова "для наполнения воздушных шаров и для других целей" исключить", - говорится в подготовленном проекте постановления.

Новые правила противопожарного режима вступили в силу в России с 1 января в рамках так называемой регуляторной гильотины. Документ устанавливает требования пожарной безопасности, поведения людей, организации производства, содержание территорий, зданий и помещений. Они будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени.