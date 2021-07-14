Подрядчика противоаварийных работ в сгоревшей Невской мануфактуре определят в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Подрядчик для проведения противоаварийных работ в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге после апрельского пожара определится в начале августа в результате конкурса. Об этом сообщила в среду пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) после заседания рабочей группы по восстановлению пострадавшего от пожара фабричного комплекса на Октябрьской набережной.

В дальнейшем проведут реставрацию здания, признанного объектом культурного наследия регионального значения.

"В ходе заседания рабочей группы представитель собственника проинформировал, что в настоящее время проводится тендер на выбор подрядной организации для проведения всего комплекса противоаварийных работ, включая обследование, разработку проекта и непосредственно проведение работ. Победителя планируется определить в начале августа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснили в КГИОП, рабочую группу создали "с учетом сложности и масштаба предстоящих работ по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения". После пожара здание находится в неудовлетворительном состоянии: обрушились кровля, межэтажные перекрытия и частично лицевой фасад западного корпуса.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ранее по иску КГИОП обязал владельцев сгоревшей Невской мануфактуры провести в здании противоаварийные работы в течение полугода, а затем работы по реставрации в течение четырех лет и двух месяцев. По заказу собственника должны провести обследование и на его основании разработать проект реставрации и приспособления памятника для современного использования.

Сгоревший памятник

Пожар в здании Невской мануфактуры (объект культурного наследия "Главный производственный корпус с водонапорной башней" в комплексе построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон") начался 12 апреля, площадь возгорания составила 10 тыс. квадратных метров, при пожаре в здании рухнула кровля и перекрытия. Ликвидация пожара заняла у сотрудников МЧС пять суток, окончательно потушить его удалось только к вечеру 16 апреля. После пожара СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Невская мануфактура расположилась на Октябрьской набережной на месте фабрики шерстяных изделий, основанной в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В 1918 году предприятие национализировали и законсервировали, в 1921-м оно возобновило работу, а позднее его переименовали в "Красный ткач". В 1992 году предприятие получило название ОАО "Невская мануфактура", занималось выпуском шерстяных тканей, нетканых материалов, технического сукна. Последнее время часть здания сдавалась в аренду.