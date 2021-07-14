Приамурье нуждается в 291 млн рублей для выплат пострадавшим от паводка

ТАСС, 14 июля. Правительство Амурской области посчитало необходимую сумму федеральной поддержки для выплат компенсаций жителям, пострадавшим от паводков в 2021 году. Требуется почти 291 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба правительства Приамурья.

"Потребность в региональных выплатах составляет около 27 млн рублей. И 19 млн из них уже перечислены гражданам. Потребность в федеральных выплатах - это примерно 291 млн рублей. На сегодня [гражданам] выплачено только 13 млн. Такая диспропорция связана с разницей в порядках предоставления выплат", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.

Глава региона предложил пересмотреть порядок предоставления федеральных средств, убрав или смягчив критерии, которых нет на региональном уровне: "Так, по региональным выплатам нет требований к прописке граждан - право определить, проживал ли на территории гражданин, отдано главам поселений. Второе отличие: гражданин получает 50 или 100 тыс. рублей федеральных средств в зависимости от степени ущерба. Региональные же 30 тыс. рублей мы выдаем без какой-либо градации, руководствуясь лишь тем, был дом затоплен или нет".

Как уточнили в правительстве области, федеральную компенсацию от 50 тыс. до 100 тыс. рублей жители получают в зависимости от размера ущерба, еще по 10 тыс. рублей - в качестве единовременной помощи. Региональную компенсацию в 30 тыс. рублей выдают владельцам тех домов, где вода поднималась выше пола, также 10 тыс. рублей положены за каждого ребенка в подтопленном доме.

Из-за летнего паводка в Амурской области были подтоплены 975 жилых домов, в которых живут 2,5 тыс. человек. Также под водой оказались 2 тыс. приусадебных участков, разрушены 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта. По предварительной оценке, ущерб от паводка составляет 6 млрд рублей.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил МЧС подготовить предложения по совершенствованию федерального законодательства в части работы комиссий по оценке ущерба от паводков. В частности, ведомству поручено определить оптимальный размер выплат для пострадавших. Кроме того, полпред предложил упростить процедуру выдачи федеральных компенсаций людям, которые не прописаны в подтопленных домах, но живут в них.