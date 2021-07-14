Вьетнам получит 20 млн доз вакцины Pfizer

ХАНОЙ, 14 июля. /ТАСС/. Вьетнам в четвертом квартале текущего года получит 20 млн доз американской вакцины от коронавируса Pfizer для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг по итогам прошедшей в среду встречи с руководством представительства американской компании во Вьетнаме.

По его словам, согласно достигнутым с Pfizer договоренностям, 20 млн доз вакцины станут дополнением к согласованным ранее объемам поставок препарата во Вьетнам в 2021 году. Таким образом, к концу года общий объем поставок вакцины Pfizer в республику достигнет 47 млн доз, проинформировал глава Минздрава.

Кампания вакцинации против коронавируса продолжается во Вьетнаме с марта и к настоящему моменту охватила около 4 млн человек из 96-миллионного населения страны. На текущем этапе к вакцинации допускаются только граждане старше 18 лет. По данным министерства здравоохранения, в стране сейчас насчитывается свыше 9 млн детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Вьетнамский Минздрав лицензировал пять вакцин для применения на территории республики - российскую "Спутник V", американские Pfizer и Moderna, AstraZeneca, а также препарат китайского производителя Sinopharm.

Согласно данным национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением коронавирусом, за все время с начала пандемии во Вьетнаме с января 2020 года были выявлены 37 434 инфицированных. Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 133 человека. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 27 677 заболевших.