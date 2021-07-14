Опыт Петербурга в очистке стоков планируется применить для сохранения Байкала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Технологию очистки сточных вод от биогенов, внедренную на юго-западных очистных сооружениях ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", планируется использовать для сохранения озера Байкал. Об этом сообщила в среду пресс-служба Водоканала.

Специалисты ФГБУ УралНИИ "Экология" разрабатывают комплекс мероприятий по защите Байкала по поручению Министерства природных ресурсов и экологии РФ, они обратились за экспертной помощью к петербургскому Водоканалу.

"Опыт Водоканала в области удаления биогенов из сточных вод планируется применить при разработке мероприятий по сохранению озера. На юго-западных очистных сооружениях [Водоканала] внедрена технология биологической очистки сточных вод Кейптаунского университета, обеспечивающая эффективное удаление азота и фосфора - биогенных элементов, стимулирующих цветение сине-зеленых водорослей в Балтийском море", - говорится в сообщении.

Мероприятия, разрабатываемые ФГБУ УралНИИ "Экология", включают очистку стоков населенных пунктов в водосборном бассейне Байкала. Биогены являются одной из важнейших проблем озера, так как они способствуют росту опасных сине-зеленых водорослей. Водоросли негативно влияют на растения и животных, обитающих в озере и на его берегах.

Технология глубокой очистки от биогенов, внедренная на ЮЗОС, соответствует рекомендациям ХЕЛКОМ. ЮЗОС были запущены в 2005 году, они являются самым современным объектом по очистке стоков в Петербурге.

Ранее сообщалось, что ученые отмечают заселение Байкала нехарактерными для него микроорганизмами. Так, в озере наблюдается большое количество водоросли спирогиры и моллюсков, которые должны населять прибрежные пруды и лужицы, а не сам Байкал.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.