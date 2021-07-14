Эксперт: только 12% получивших в России ученые степени планируют научную карьеру

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Реформирование сферы образования и науки в России привело к проблемам с воспроизводством научных кадров. Такое мнение высказал врио директора Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН Михаил Черныш, рассказав, что только только 12% защитивших диссертации и получивших ученую степень планируют в настоящее время продолжить карьеру в науке.

"Вся система, которую мы создали в последнее время, не способствует воспроизводству научных кадров в России. Научное сообщество ослабевает. <...> Выпускники, соискатели, которые защитили ученую степень, где же они хотят работать? Разве они хотят работать в науке? Они планируют уйти в разные сферы - только 12% тех, кто защитился, планируют остаться в науке. Это говорит о том, что и аспирантура, и то, что происходит сейчас, не способствует воспроизводству научных кадров", - сказал Черныш в ходе дискуссии "Государственный академический университет гуманитарных наук - Диалог".

Согласно приведенным ученым данным, если в начале 1990-х годов число исследователей было свыше 880 тыс. человек, то в 2020 году их насчитывалось около 347 тыс., а к 2024 году станет меньше 340 тыс. человек. По словам его, причины кризисных явлений, с которыми сейчас сталкивается РФ, кроются в проекте реформирования науки и образования, который был в той или иной степени реализован.

"Первое, это планировалось перенести всю науку в университеты, и оставить ее только в университетах. Пункт второй, планировалось расформировать Российскую академию наук (РАН) как некий пережиток, который должен быть уничтожен ради дальнейшего развития образования и науки. Наилучшие достижения РАН должны были перенять университеты, и именно там наука должна была расцвести", - сказал Черныш.

Третий пункт, по словам главы ФНИСЦ РАН, заключался в том, что было много высказываний о глобальном характере науки, и что "пусть ученые уезжают". "Это действительно так, но не будем забывать, что наука - это институт, который воспроизводится, а если люди уезжают, то наука не будет воспроизводиться. Если наиболее талантливые люди уезжают, кто будет преподавать в университетах, обучать в аспирантуре? <..> Наука действительно глобальна, но по своим результатам. Она не глобальна по местам, где она воспроизводится", - добавил ученый.