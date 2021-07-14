Регулятор ЕС заявил, что пока не может дать рекомендации относительно смешивания вакцин

ГААГА, 14 июля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний на данном этапе не могут дать рекомендаций относительно использования доз двух различных производителей вакцины от коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду совместном пресс-релизе двух организаций.

По их данным, имеются научные основания полагать, что подобная стратегия будет безопасной и эффективной в процессе вакцинации от коронавируса. Более того, она может помочь быстрее защитить население и более эффективно использовать доступные препараты.

"В некоторых странах людям предлагают вторую дозу мРНК-вакцины, такой как Comirnaty или Spikevax, после первой дозы аденовирусной вакцины Vaxzevria, - отмечается в документе. - Предварительные результаты исследований в Испании, Германии и Великобритании свидетельствуют об удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии опасений за безопасность". Однако на данном этапе организации "не могут дать конкретных рекомендаций" относительно смешивания вакцин.

"В ближайшее время ожидаются дополнительные данные, и EMA продолжит их изучение по мере поступления", - подчеркивается в пресс-релизе.