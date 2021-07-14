{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 10 представителей КМНС из ЯНАО получили целевое образование в вузе Санкт-Петербурга

Они прошли заочное обучение в РГПУ им. Герцена по профилю педобразования для работы в начальной школе

ТАСС, 14 июля. Педагоги из представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заочно прошли обучение в РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) для работы с начальными классами. На ямальцев было выделено 12 целевых мест, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО в среду.

О сотрудничестве РГПУ им. Герцена с департаментом образования ЯНАО сообщалось еще в 2020 году. На 2021 год была запланирована переподготовка учителей начальных классов, а на 2021-2022 годы - обучение по специальности "Педагогическое образование".

"12 ямальских педагогов из числа коренных малочисленных народов Севера прошли обучение по профилю педагогического образования для работы в начальной школе. Все студенты - действующие педагоги. Сейчас они работают в образовательных организациях Тазовского, Ямальского, Красноселькупского, Приуральского районов и столицы округа. Целевое обучение проходило в заочной форме в педагогическом университете им. А.И. Герцена", - говорится в сообщении с уточнением, что подготовка кадров проводилась за счет средств окружного бюджета.

В университете студенты изучали предметы в том, числе, связанные с преподаванием основ этнической культуры КМНС и с особенностями организации обучения детей в малокомплектных школах Арктики. Также ямальцы узнали, как организовать учебный процесс в кочевых детсадах в тундре и на факториях.

В пресс-службе отметили, что уже этим летом педагоги отправятся в места кочевий.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЯмало-Ненецкий автономный округ
В Карелии около 2 тыс. человек попали в лист ожидания из-за пауз в вакцинации от COVID-19
Паузы с вакцинацией возникают в прививочных пунктах региона из-за отсутствия препарата и ожидания его поставки
Читать полностью