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Пандемия COVID-19

Филиппины вводят временный запрет на въезд граждан Индонезии из-за пандемии

Запрет будет действовать с 16 по 31 июля 2021 года

БАНГКОК, 14 июля. /ТАСС/. Власти Филиппин в связи с ростом темпов заражения коронавирусом в Индонезии временно ограничат въезд из этой страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте управления пресс-службы филиппинского президента.

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"Президент Филиппин Родриго Дутерте наложил запрет на въезд граждан Индонезии с 16 по 31 июля 2021 года", - сказал пресс-секретарь главы государства Гарри Роке.

Он отметил, что туристы, побывавшие в Индонезии в течение последних 14 дней, имеют право въехать в страну, но обязуются пройти 14-дневный карантин. "Данная мера направлена на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса", - добавил пресс-секретарь.

Власти Филиппин также запретили въезд граждан Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш, Шри-Ланки, Омана и ОАЭ до 31 июля 2021 года.

За последние сутки в Индонезии зарегистрирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом. За минувший день вирус выявили у 54,5 тыс. человек, 991 житель умер от вызываемого им заболевания.

Всего за время пандемии в Индонезии зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом, более 69 тыс. человек умерли, более 2,1 млн пациентов выздоровели.

Теги
ИндонезияФилиппиныПандемия COVID-19
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