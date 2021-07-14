Свердловские власти поддержат студенческий проект системы подбора препарата от лейкоза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области окажут поддержку студентке местного медвуза в создании тест-системы, которая поможет определить восприимчивость пациента к индивидуальной терапии при лейкозе. Проектом заинтересовалась одна из областных больниц, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram в среду.

"Эта разработка может стать прорывом в онкогематологии России. Анна [Зубарева] уже получила грант в полмиллиона рублей, чтобы создать прототип тест-системы. Мы со своей стороны окажем студентке любую поддержку, чтобы она не останавливалась и обязательно довела свой проект до конца", - сказал губернатор.

Куйвашев отметил, что это важный проект для региона, так как в Свердловской области рак - одна из самых частых причин смерти. Системой, которую придумала студентка, заинтересовались в Свердловской областной больнице №1.

В Фонде содействия инновациям поясняли, что Анна Зубарева разрабатывает тест-систему оценки мутационного статуса гена Ten-Eleven-Translocation2. Некоторые случаи трансформации этого гена могут являться предвестниками миелоидного и лимфоидного лейкоза. Разработка молодого ученого поможет определять восприимчивость пациента к индивидуальной терапии при онкологических заболеваниях крови. Тест-система должна будет показать, какая именно поломка произошла в гене, который вызвал лейкоз.

Фонд содействия инновациям выделил полумиллионный грант на создание прототипа тест-системы и доработку технологии.