В Свердловской области планируют полностью перейти к сортировке ТКО к 2026 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области рассчитывают, что все твердые коммунальные отходы (ТКО), которые образуются в регионе, будут поступать на мусоросортировочные комплексы к 2026 году. Как сообщил в среду на совещании в Екатеринбурге замминистра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов, для этого необходимы 12 действующих мусоросортировочных комплексов.

"Все 1,5 млн тонн отходов, которые у нас образуются, в перспективе ближайших пяти-семи лет попадут только сначала на мусоросортировочные комплексы", - сказал Свалов, уточнив позднее ТАСС, что власти рассчитывают закончить эту работу к 2026 году.

По его словам, сейчас в области имеются четыре таких комплекса - в Алапаевске, Каменске-Уральском, Екатеринбурге и Первоуральске. Завершено проектирование еще трех, остальные находятся в разработке. Кроме того, завершены процедуры подбора концессионера для еще одного мусоросортировочного комплекса в Екатеринбурге мощностью 700 тыс. тонн, концессионное соглашение будет подписано в ближайшее время.

Стоимость строительства всех 12 объектов Свалов оценил в 25-30 млрд рублей. "Источники проекта [по созданию мусоросортировочной инфраструктуры] - бюджетные ресурсы, регионального оператора и заемные средства юридических лиц, реализующих инвестиционные программы", - добавил замминистра, отметив, что еще одной составляющей является тариф для населения.