{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Регулятор ЕС не знает, будет ли необходимость в бустерных дозах вакцины от коронавируса

На данном этапе получено недостаточно данных с кампаний по вакцинации и продолжающихся исследований, отмечается в совместном пресс-релизе Европейского агентства лекарственных средств и Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний

ГААГА, 14 июля. /ТАСС/. Европейские эксперты пока не могут сказать, будет ли необходимость в дополнительных дозах вакцины от коронавируса для усиления защиты. Это следует из распространенного в среду совместного пресс-релиза Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На данном этапе слишком рано говорить о том, когда и нужна ли будет вообще бустерная (дополнительная) доза, потому что пока получено недостаточно данных с кампаний по вакцинации и продолжающихся исследований относительно того, как долго сохраняется защита, в том числе против новых вариантов", - подчеркивается в документе.

Вместе с тем организации отметили, что тесно сотрудничают по данному вопросу, в том числе с национальными экспертами, и оперативно изучают новые данные, появляющиеся по теме. Кроме того, взаимодействие осуществляется с производителями вакцин. "Это должно способствовать скорейшему одобрению использования бустерных доз со стороны регуляторов в том случае, если это окажется необходимым", - говорится в пресс-релизе.

Теги
Пандемия COVID-19
В Карелии около 2 тыс. человек попали в лист ожидания из-за пауз в вакцинации от COVID-19
Паузы с вакцинацией возникают в прививочных пунктах региона из-за отсутствия препарата и ожидания его поставки
Читать полностью