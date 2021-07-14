Регулятор ЕС не знает, будет ли необходимость в бустерных дозах вакцины от коронавируса

ГААГА, 14 июля. /ТАСС/. Европейские эксперты пока не могут сказать, будет ли необходимость в дополнительных дозах вакцины от коронавируса для усиления защиты. Это следует из распространенного в среду совместного пресс-релиза Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний.

"На данном этапе слишком рано говорить о том, когда и нужна ли будет вообще бустерная (дополнительная) доза, потому что пока получено недостаточно данных с кампаний по вакцинации и продолжающихся исследований относительно того, как долго сохраняется защита, в том числе против новых вариантов", - подчеркивается в документе.

Вместе с тем организации отметили, что тесно сотрудничают по данному вопросу, в том числе с национальными экспертами, и оперативно изучают новые данные, появляющиеся по теме. Кроме того, взаимодействие осуществляется с производителями вакцин. "Это должно способствовать скорейшему одобрению использования бустерных доз со стороны регуляторов в том случае, если это окажется необходимым", - говорится в пресс-релизе.