Термальный курорт в Миассе планируют открыть в конце 2022 года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Строительство термального курорта в Миассе Челябинской области, на который Фонд развития моногородов предоставил займ в 250 млн рублей, должно завершиться к 2023 году. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития в среду.

В сентябре 2020 года Фонд развития моногородов и компания "Крутой берег" подписали соглашение о выдаче беспроцентного займа бизнесу на строительство термального курорта.

"В 2022 году на территории моногорода Миасс Челябинской области планируют завершить строительство термального курорта "Крутой берег". На реализацию проекта инвестор получил средства из Фонда развития моногородов - займ 250 млн рублей под 0% годовых", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве, открытие запланировано в последние месяцы 2022 года. Курортный комплекс, по информации министерства, расположится на озере Тургояк в реликтовом сосновом бору. В год там смогут принимать до 150 тыс. посетителей. На территории комплекса будут работать гостиница, медцентр, два термальных бассейна под открытым небом, бани, сауны и рестораны. "Расположение курорта будет способствовать восстановлению органов дыхания у пациентов, в том числе перенесших новую коронавирусную инфекцию", - уточняется в сообщении.

Общая стоимость проекта термального курорта оценивается в 600 млн рублей, добавили в министерстве.

Проект создания курорта "Крутой берег" имеет статус резидента Территории опережающего социально-экономического развития "Миасс". Моногород Миасс расположен в 96 км от Челябинска, его население - около 167 тыс. человек.