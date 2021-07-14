Власти Астраханской области скорректируют нормативную базу по детским выплатам

АСТРАХАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области скорректируют порядок выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет внесения дополнительных исключений из правил "нулевого дохода" в соответствующий региональный нормативно-правовой акт, при этом данное изменение коснется заявлений от граждан, поданных с 1 апреля. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину по итогам прямой линии после ситуации с астраханкой Оксаной Плужниковой. Об этом на заседании правительства Астраханской области в среду заявил региональный министр социального развития и труда Олег Петелин.

"29 июня в министерство социального развития и труда Астраханской области поступило письмо заместителя министра труда и соцзащиты РФ с разъяснением положений законодательства о "нулевом доходе", согласно которому при наличии у гражданина в расчетном 12-месячном периоде официальной трудовой или предпринимательской деятельности, вне зависимости от продолжительности его получения, даже за один день, правило "нулевого дохода" к нему не применяется. Предлагается закрепить разъяснения Минтруда РФ в постановлении правительства Астраханской области 174-П в качестве дополнительного исключения из правил "нулевого дохода" и распространить данное изменение с 1 апреля 2021 года для пересмотра принятых после этой даты отказов в предоставлении выплат в связи с "нулевым доходом". Данное решение избавит указанных граждан от необходимости заново подавать заявления о назначении выплат", - сказал Петелин.

30 июня на прямую линию с президентом РФ обратилась жительница Астраханской области Оксана Плужникова, рассказав о том, что местные власти отказывают в выплате детских пособий от трех до семи лет, требуя сведения о доходах за весь 2020 год. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что такие требования незаконны, а президент поручил астраханскому губернатору Игорю Бабушкину скорректировать порядок назначения выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в срок до 1 августа. Позже прокуратура Астраханской области начала проверку по сообщению Плужниковой.