Глава Адыгеи вакцинировался от коронавируса

"Привился от коронавируса. Я убежден, что вакцинация - это самый главный и надежный способ борьбы с эпидемией, и только он позволит побороть вирус и избежать введения новых ограничительных мер. Несмотря на наличие антител после перенесенной болезни, я прислушался к рекомендациям медиков, сделал прививку и призываю жителей республики также проявить сознательность", - написал он в Instagram.

На сегодняшний день в Адыгее вакцинировано свыше 68 тыс. человек, для жителей республики функционируют 34 прививочных пункта. Министру здравоохранения региона Рустему Меретукову поставлена задача увеличить объемы поставок трех имеющихся в стране вакцин и не допустить сбоев в этом важнейшем процессе, добавил Кумпилов.

Ранее сообщалось, что план по вакцинации в регионе выполнен более чем на 30%. По данным Министерства здравоохранения Адыгеи, из числа привитых от коронавирусной инфекции ковидом заболели 207 человек, что составляет около 0,3%. Никто из них не болел COVID-19 в тяжелой форме.

По данным регионального оперативного штаба на среду, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 15 528 человек, на лечении находятся 602 человека (плюс 41 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 14 653 человека (плюс 22 за сутки), умерли 273.