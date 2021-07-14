Кабмин Латвии одобрил обязательную вакцинацию для медиков, соцработников и педагогов

РИГА, 14 июля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса в Латвии станет обязательной для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования. При этом у работодателей с 1 октября будет право увольнять работников этих учреждений, не получивших ковид-сертификат. Соответствующие законодательные поправки в среду одобрило правительство республики.

Как сообщает местное агентство LETA, согласно законопроекту, "учреждения здравоохранения, долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, а также сфера образования должны обеспечивать эпидемиологически безопасные услуги, включая реализацию образовательных программ, и эпидемиологически безопасные условия для работы и учебы". Поэтому для занятых в сфере социальной опеки, медицине и образовании ковид-сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания, будет обязательным.

Как пояснил Минюст Латвии, который разработал законодательные поправки, обязанность предоставлять эпидемиологически безопасные услуги возлагается на отрасли, где есть повышенный риск заразить других людей, в частности тех, у кого коронавирус может вызвать тяжелые последствия, а также происходит контакт с большим числом людей, состояние здоровья которых неизвестно.

Кроме того, правительство Латвии постановило, что после 1 октября работодатели будут иметь право уволить сотрудников, не получивших ковид-сертификат. "Поправки предусматривают новый подход к сокращению распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья каждого человека, возлагая на государственные учреждения обязанность оказывать эпидемиологически безопасные услуги, а на работодателей - обязанность обеспечить эпидемиологически безопасную рабочую среду", - отмечают авторы поправок.

Работодатели должны определить категории должностей и сотрудников, которые должны иметь сертификат, и проинформировать их об этом. Законопроект также предусматривает обязательное наличие ковид-сертификата для тех, кто работает в учреждениях здравоохранения, долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, а также в сфере образования. Чтобы принятые правительством поправки вступили в силу, их еще должен утвердить Сейм (парламент) Латвии.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. Всего в стране выявили 138 004 инфицированных, 2 540 человек умерли, на лечении находятся 68 пациентов. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 33,23% населения Латвии, две - 33,15%. По решению правительства с 9 ноября прошлого года до 6 апреля этого года в Латвии действовал режим чрезвычайного положения, предусматривавший ряд строгих ограничительных мер.