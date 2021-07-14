Власти Костромской области проверят станцию скорой помощи после жалоб на нехватку медиков

КОСТРОМА, 14 июля. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Костромской области начал проверку ситуации на станции скорой помощи в Костроме после появления в социальных сетях жалоб на нехватку бригад. Об этом ТАСС сообщила в среду заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина.

Ранее в соцсетях появилось видео от водителя скорой помощи из Костромской области Евгения Зубцова, который рассказал, что на Кострому и Костромской район из 22 бригад осталось всего семь. По его словам, за сутки одна бригада выезжает на 24-27 вызовов, порой пациенты ждут помощи по 18 часов, а стимулирующие выплаты для медработников в регионе якобы сокращены.

"По поручению администрации региона департамент здравоохранения уже проводит проверку ситуации на станции скорой медицинской помощи. Будет проведена организация работы с кадрами. По итогам проверки будут сделаны выводы и приняты управленческие решения. Также департаменту поручено разработать комплекс мер, которые необходимы для поддержки данного направления работы", - сказала Еремина.

По ее словам, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 количество вызовов "скорой" увеличилось более чем в два раза, после каждого пациента машины обрабатываются. Также на загруженность бригад повлияла сильная жара, которая стоит в регионе уже месяц и приводит к обострению многих хронических заболеваний. "Если в доковидное время 18 бригад за сутки обслуживали 140 вызовов, в среднем восемь вызовов на одну бригаду, то вчера, 13 июля, было зафиксировано 304 вызова, это 17 вызовов на одну бригаду. Экстренные вызовы обслуживаются в течение 20 минут, это официально установленный норматив времени", - добавила Еремина.

Она отметила, что в регионе ведется серьезная работа по привлечению новых кадров в службу скорой помощи. Существуют региональные меры поддержки врачей, увеличивается зарплата медиков. "На сегодня средняя заработная плата фельдшера составляет около 40 тыс. рублей. Если по докладу депздрава, то рост средней заработной платы у фельдшеров с 2015 по 2020 год составил порядка 92%", - сказала Еремина.

Как ранее сообщалось, Росздравнадзор также проверит организацию работы скорой помощи в Костромской области.