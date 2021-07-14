Ливни с грозами, градом и ветром до 18 м/с ожидаются в нескольких регионах ЦФО 14 июля

ТАСС ,14 июля. Синоптики прогнозируют ливни с градом и грозами до конца суток 14 июля в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе во Владимирской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Ярославской областях. При грозах порывы ветра могут достигать 14-18 м/с, экстренные предупреждения об этом опубликованы на сайтах местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) и региональных управлений МЧС.

Сильные дожди, местами ливни с градом и порывистым ветром, по сообщениям ЦГМС, до конца суток ожидаются во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской, Ярославской областях. "Прогнозируются грозы, град, при грозе - усиление южного ветра с порывами до 18 м/с. Объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Ивановской области.

Грозой фронт уже затронул территорию Тверской области, днем в среду из-за сильного ветра несколько деревьев упали на легковой автомобиль на федеральной трассе М-10 "Россия", никто не пострадал, но на дороге начал образоваться затор. "Благодаря незамедлительным и слаженным действием спасателей, движение по трассе возобновилось в штатном режиме", - отмечено на сайте регионального управления МЧС.

В Смоленской области, по данным регионального ЦГМС, непогода ожидается с вечера среды и до вечера четверга, в регионе местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможна гроза с порывами ветра до 14 м/с. В Брянской области прохождение грозового фронта прогнозируется днем 15 июля, в Воронежской - дожди с грозами вероятны 16-17 июля. "Днем 16 июля и днем 17 июля ожидаем местами по области кратковременные дожди и грозы, они будут очень кратковременными и очень локальными. Ждем, что во второй половине 16 июля и днем 17 июля и в Воронеж придет гроза, но может так случиться, что на левом берегу города они будут, а на правом нет", - сказала ТАСС ведущий синоптик ЦГМС по Воронежской области Галина Губинская.

О неблагоприятных погодных условиях в других регионах ЦФО на данный момент не сообщается. На всей территории округа в ближайшие сутки прогнозируется температура воздуха выше климатической нормы на 7-11 градусов - около плюс 30-36 градусов.