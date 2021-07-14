В Ингушетии раздадут 1,5 тыс. овец малоимущим семьям к празднику Курбан-байрам

МАГАС, 14 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии в рамках празднования мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам намерены раздать малоимущим и многодетным семьям региона, а также Пригородного района Северной Осетии более 1,5 тыс. овец. Мелкий рогатый скот будет закуплен на средства нацфонда развития республики, рассказал ТАСС в среду замминистра сельского хозяйства Мухажир Албаков.

"К празднику Курбан-байрам по поручению главы республики нами будет закуплено более 1,5 тыс. овец. Мелкий рогатый скот будет распределен по малоимущим и многодетным семьям, проживающим в регионе, а также в Пригородном районе [Северной Осетии], и семьям погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов, чтобы они смогли провести обряд жертвоприношения в праздник Курбан-байрам", - сказал Албаков.

По его словам, скот будет закуплен у государственных сельхозпредприятий региона и у местных фермеров.

"Администрации муниципалитетов составили списки малоимущих и многодетных семей, по которым и будут распределяться жертвенные животные волонтерами. Стоит отметить, что специалисты ветуправления республики обследуют закупаемый скот, чтобы подтвердить, что животные здоровы", - добавил Албаков.

В мае 2020 года Махмуд-Али Калиматов создал Национальный фонд развития республики, в который отчисляет свою заработную плату. На средства фонда в регионе уже проведены масштабные благотворительные акции, закуплен спортинвентарь в спортивные школы, строится котельная для отопления многоэтажных домов для детей-сирот и молодых семей, запущен досуговый центр для незрячих и слабовидящих и т. д.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Как сообщили ранее в муфтияте республики, в этом году мечети в праздник смогут посетить только верующие, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с соблюдением социальной дистанции.