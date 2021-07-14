Власти Калужской области предложили ограничить число животных в квартирах и частных домах

ТАСС, 14 июля. Власти Калужской области внесут законодательную инициативу о регулировании максимального количества животных, содержащихся в квартирах и частных домах. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале в среду.

"На сегодня нет законов, которые бы регулировали предельное максимальное количество домашних животных в квартирах и частных домах. Поэтому считаю необходимым на федеральном уровне принять решение и установить такие нормы. Калужская область выйдет с соответствующей законодательной инициативой", - сообщил Шапша.

Он отметил, что решение о создании законодательной инициативы появилось после нападения 12 июля в Козельском районе своры собак, содержащихся у пенсионерки, на шестилетнего мальчика. Ребенок пострадал, сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.

"Мы не вправе оставлять подобную ситуацию без внимания и надеяться на везение в следующий раз. Многие знают или лично сталкивались с людьми без чувства меры, собирающих у себя десятки животных. И не создавая для них необходимых условий. Проблемы от такого соседства очевидны. Угрозы - тем более", - отметил губернатор.

Ранее подобный законопроект был внесен в Госдуму Госсоветом Татарстана, авторы инициативы предлагают прописать в законе об ответственном обращении с животными обязательную регистрацию домашних животных, а также возможность региональных властей устанавливать нормативы количества домашних животных, содержащихся в квартирах.

В настоящий момент требования содержания домашних животных регулируются законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (№498-ФЗ), согласно которому предельное количество домашних животных определяется, исходя из возможности владельца обеспечивать условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.