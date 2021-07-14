Режим повышенной готовности ввели во всей Карелии из-за риска лесных пожаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июля. /ТАСС/. Глава Карелии в среду подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за риска возникновения лесных пожаров. Запрет на посещение лесов ввели в четырех районах, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

"С 14 июля введен режим повышенной готовности во всех районах Карелии. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков в связи с риском возникновения лесных пожаров. Также вводится запрет на посещение лесов в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском муниципальных районах. Такое решение принято в связи с установлением высокого класса пожарной опасности в районах Карелии и наиболее сложной пожароопасной обстановкой в четырех районах республики", - говорится в сообщении.

Запрет на вход в лес на территории четырех муниципалитетов будет действовать до 21 июля включительно. Исключение сделают только для проезда по дорогам общего пользования и для обеспечения охраны лесов. Режим повышенной готовности позволит привлекать к локализации лесных пожаров в Карелии силы любой компании, независимо от того, находится ли конкретный лесной участок у нее в аренде.

Власти республики не раз призывали жителей и гостей республики отказаться сейчас от посещения лесов. Десантники-пожарные работают в круглосуточном режиме, силы и техника постоянно перебрасываются из района в район. На утро среды в регионе действовали 34 лесных пожара на площади более 244 га, из них 19 локализованы. В Сегежском районе пять лесных пожаров привели к временному задымлению райцентра. По информации ГУ МЧС РФ по Карелии, ближайший пожар на 20 га горит в 11 км от города, но угрозы для населенных пунктов МЧС не усматривает.

Один из крупных лесных пожаров, на ликвидацию которого ушла почти неделя, произошел в Суоярвском районе в Вешкельском лесничестве. По уточненным данным Минприроды Карелии, окончательная площадь, поврежденная огнем, составил 590 га. На период борьбы с пожаром в Суоярвском районе был введен режим ЧС, но после ликвидации 12 июля его отменили.