Минтруд предложил продлить дистанционный прием заявлений в центры занятости до 31 декабря

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минтруд РФ разработал проект о продлении сроков дистанционного приема заявлений в центры занятости до 31 декабря 2021 года. Документ опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается установить срок действия временных правил - 31 декабря 2021 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящее время порядок дистанционного приема заявлений в центры занятости действует до 31 июля.

Регистрация безработных без визита в центр занятости стала возможной в начале апреля прошлого года в связи с эпидемиологической обстановкой, все необходимые справки и выписки служба занятости собирала из государственных информационных систем.