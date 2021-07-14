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Минтруд предложил продлить дистанционный прием заявлений в центры занятости до 31 декабря

В настоящее время дистанционный прием документов разрешен до 31 июля
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минтруд РФ разработал проект о продлении сроков дистанционного приема заявлений в центры занятости до 31 декабря 2021 года. Документ опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается установить срок действия временных правил - 31 декабря 2021 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящее время порядок дистанционного приема заявлений в центры занятости действует до 31 июля.

Регистрация безработных без визита в центр занятости стала возможной в начале апреля прошлого года в связи с эпидемиологической обстановкой, все необходимые справки и выписки служба занятости собирала из государственных информационных систем.

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