Сенаторы США представили законопроект о декриминализации марихуаны на федеральном уровне

ТАСС, 14 июля. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк), сенаторы-демократы Кори Букер (штат Нью-Джерси) и Рон Уайден (штат Орегон) в среду представили законопроект, который предполагает исключение марихуаны из списка запрещенных веществ на федеральном уровне. Об этом со ссылкой на документ сообщил портал Axios.

В декабре 2020 года Палата представителей приняла законопроект о декриминализации каннабиса. Теперь ему предстоит пройти голосование в Сенате. Если законопроект будет одобрен, он отправится на подпись президенту страны. Однако даже после этого для легализации продажи марихуаны власти американских штатов должны будут внести соответствующие поправки в свои законы.

В настоящее время на федеральном уровне законы Соединенных Штатов не разрешают хранение и курение марихуаны, которая причисляется к наркотикам. Одновременно с этим употребление марихуаны в рекреационных целях было разрешено в ряде штатов, а также в столичном округе Колумбия.

Еще более чем в 30 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также при восстановительных процессах после пережитого инсульта, ряда травм и при депрессиях.