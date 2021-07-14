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Вологодский губернатор просит УМВД найти мошенников, просивших деньги от его имени

По словам Олега Кувшинникова, предприятия области стали массово получать письма и звонки якобы от его имени с просьбами перечислить средства на реализацию госпрограмм

ВОЛОГДА, 14 июля. /ТАСС/. Предприятия Вологодской области стали массово получать письма и звонки от мошенников якобы "от губернатора" с просьбами перечислить деньги на реализацию государственных программ. Об этом сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, отметив, что материалы направлены в областное управление МВД РФ.

"Буквально несколько дней назад Вологодскую область захлестнула волна писем якобы за подписью губернатора и телефонных звонков якобы от заместителей губернатора с просьбой перевести деньги на реализацию государственных, муниципальных программ. Это ложь, мы никогда ни у кого не просим деньги на реализацию наших полномочий, на реализацию государственных муниципальных программ. У нас деньги есть, бюджет профицитный, поэтому не обращайте внимания и никогда никому не переводите деньги", - сказал Кувшинников в видеообращении к вологжанам, которое он разместил на своей странице в "ВКонтакте".

Глава региона обратил внимание юридических лиц, физических лиц и руководителей предприятий. "Эти выявленные сегодня факты были направлены в Управление МВД по Вологодской области для того, чтобы выявить этих мошенников и возбудить против них уголовное дело", - сказал губернатор.

Он призвал и обычных граждан быть бдительными. "К сожалению, мошенники изобретают все новые методы, чтобы изъять деньги у населения. Это проблема, которая волнует каждого, и я обращаюсь ко всем вологжанам: не давайте никому номер телефона, номер карты, чтобы мошенники могли снять деньги с вашей банковской карты. Очень жаль, что на эти уловки мошенников попадают наши старшие, доверчивые, честные люди", - отметил Кувшинников.

По информации УМВД по области, всего на сегодня зарегистрировано 1 144 заявления от пострадавших от мошенников, ущерб составил более 109 млн рублей.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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