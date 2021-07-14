Вологодский губернатор просит УМВД найти мошенников, просивших деньги от его имени

ВОЛОГДА, 14 июля. /ТАСС/. Предприятия Вологодской области стали массово получать письма и звонки от мошенников якобы "от губернатора" с просьбами перечислить деньги на реализацию государственных программ. Об этом сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, отметив, что материалы направлены в областное управление МВД РФ.

"Буквально несколько дней назад Вологодскую область захлестнула волна писем якобы за подписью губернатора и телефонных звонков якобы от заместителей губернатора с просьбой перевести деньги на реализацию государственных, муниципальных программ. Это ложь, мы никогда ни у кого не просим деньги на реализацию наших полномочий, на реализацию государственных муниципальных программ. У нас деньги есть, бюджет профицитный, поэтому не обращайте внимания и никогда никому не переводите деньги", - сказал Кувшинников в видеообращении к вологжанам, которое он разместил на своей странице в "ВКонтакте".