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Пандемия COVID-19

В ФРГ на дельта-штамм приходится 74% новых случаев заражения коронавирусом

Доминирующим этот вариант стал в Германии на прошлой неделе

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Доля дельта-варианта коронавируса в общем числе новых случаев заражения в Германии составляет 74%. Об этом сообщил в среду Институт Роберта Коха в Берлине.

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Доминирующим этот штамм стал в ФРГ на прошлой неделе, за семь дней его доля выросла с 60%. Месяц назад на штамм "дельта" приходилось около 10% новых случаев.

Разновидность коронавируса, получившая наименование "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Считается, что она является более заразной.

Ранее власти Германии призвали население активнее участвовать в кампании по вакцинации, чтобы избежать четвертой волны коронавируса осенью. Сейчас больше половины жителей ФРГ уже получили как минимум одну дозу вакцины.

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ГерманияПандемия COVID-19
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