Шахтеры на угледобывающей шахте имени Миндели в Грузии прекратили забастовку

ТБИЛИСИ, 14 июля. /ТАСС/. Шахтеры, работающие на угледобывающей шахте имени Миндели в грузинском городе Ткибули (край Имерети), сумели договориться с руководством о заработной плате. Промышленный процесс полностью восстановлен, говорится в распространенном в среду сообщении компании "Сакнахшири", владеющей шахтой.

"Рабочий процесс в "Сакнахшири" полностью восстановлен. Все вопросы, связанные с заработной платой, обсуждаются на рабочей встрече консультационного совета. Работа предприятия и встречи консультационного совета осуществляются в соответствии с графиком, расписанным в конце июня", - сказано в сообщении.

Несколько сотен шахтеров отказались выходить на работу 3 июля, требуя повысить ежемесячную зарплату на 300 лари (более $95).

"Сакнахшири" является дочкой холдинга "Грузинская индустриальная группа", во владении которой в республике находятся десятки энергообъектов. "Сакнахшири" добывает уголь на двух шахтах Ткибули.