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Кабмин выделит Росгидромету средства для создания платформы "Северный полюс"

Эксплуатация платформы позволят российским полярникам возобновить практику проведения дрейфующих экспедиций

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг обсудит вопрос о выделении в 2021 году из резервного фонда средств Росгидромету на инвестиции в строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предлагается выделить Росгидромету средства на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание платформы и ее последующая эксплуатация позволят российским полярникам возобновить практику проведения дрейфующих экспедиций (с автономностью дрейфа до 24 месяцев), прерванную в начале 2000 годов из-за изменения климата. Такая работа важна для обеспечения интересов России в Арктике, указывают в кабмине.

Контракт на строительство платформы был подписан в апреле 2018 года, а передать ее заказчику планируется в 2022 году. Судно было заложено 10 апреля 2019 года.

"Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра, платформа предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования, двигаться во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17).

Платформа обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до минус 50 и влажности 85%.

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