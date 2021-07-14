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Пандемия COVID-19

Премьер Словении призвал граждан страны вакцинироваться

Это необходимо, чтобы избежать нового карантина, отметил Янез Янша

ЛЮБЛЯНА, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша в среду призвал жителей страны вакцинироваться от коронавируса, чтобы избежать введения новых карантинных ограничений.

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"Опасность коронавируса все еще существует, но ответственность за ваше здоровье и здоровье ваших близких полностью находится в ваших руках. Вакцины достаточно, ни профессионалы, ни Евросоюз, ни правительство Словении больше ничего не могут сделать. Прививайтесь! Нам не нужны новые ограничения, нужны только ответственность и солидарность", - написал он на своей странице в Twitter.

Вакцинация жителей Словении против коронавируса началась 27 декабря. При ее проведении используются препараты компаний BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Президент Словении, спикеры обеих палат парламента, председатель правительства и большая часть министров вакцинировались препаратом AstraZeneca после его признания безопасным и эффективным Европейским агентством лекарственных средств. По состоянию на 13 июля полный курс вакцинации от коронавируса прошли 43% совершеннолетних жителей Словении.

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СловенияПандемия COVID-19
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