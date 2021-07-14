Кабмин обсудит документ, уточняющий порядок удаления затонувших судов в России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании в четверг рассмотрит проект закона, который уточнит порядок удаления затонувших судов в стране. Как отмечает пресс-служба кабмина, документ, в частности, вводит требования о проведении такой работы.

"Законопроект направлен на совершенствование порядка удаления затонувших судов, в том числе установление запрета на затопление судов, определение сроков их удаления и установление требования о страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов", - говорится в сообщении.

Во вторник правительство внесло в Госдуму законопроект о присоединении РФ к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года.

Как отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это позволит ввести порядок утилизации судов, которые сейчас часто оставляются вдоль берегов, мешают судоходству и наносят вред окружающей среде. Председатель правительства заверял, что после ратификации конвенции в Госдуму будут внесены законопроекты, которые уточнят механизм ее действия на территории РФ.