Кабмин обсудит закрепление за прокурорами права вносить инициативы в заксобрания регионов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России в четверг, 15 июля, обсудит законопроект, закрепляющий за прокурорами субъектов РФ право законодательной инициативы в региональных заксобраниях. Об этом говорится в материалах к заседанию.

"Наличие у прокуроров субъектов РФ права законодательной инициативы будет способствовать надлежащей защите интересов неограниченного круга лиц, общества и государства, обеспечивать качественное региональное нормотворчество, исключая сложную и затратную работу по опротестованию незаконных актов и их судебному оспариванию", - говорится в материалах кабмина.

Как указано в пояснительной записке к этому законопроекту, опубликованной на портале проектов нормативных актов, в настоящее время региональным законодательством в 82 из 85 субъектов Федерации прокуроры уже наделены правом законодательной инициативы. Вместе с тем, как полагают авторы законопроекта, этот вопрос не должен зависеть от заксобраний поднадзорных прокурорам территорий, в связи с чем предлагается внести соответствующие поправки в федеральный закон.