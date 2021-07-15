Кабмин профинансирует единовременные выплаты на школьников

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг обсудит ряд вопросов, в том числе о выделении средств на единовременные выплаты в 10 тыс. рублей на школьников. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Как говорится в материалах пресс-службы, в повестку заседания включен пункт о выделении из резервного фонда правительства Минфину средств для предоставления трансферта Пенсионному фонду на осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на школьников. "Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение реализации [соответствующего] указа президента России <…>", - отметили в правительстве.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию этого года сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми. В частности, на единоразовые выплаты в этом году смогут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет (или старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью и продолжающими учиться в школе). Заявления на выплаты будут приниматься с 15 июля текущего года и до конца октября. Первые выплаты пойдут с 16 августа.

Финансирование региональных инфраструктурных проектов

Также правительство обсудит финансирование проектов, предполагающих развитие инфраструктуры в регионах, за счет специальных инструментов - инфраструктурных бюджетных кредитов и облигаций. "Правительством проводится работа, направленная на совершенствование механизмов финансирования инфраструктурных проектов в регионах, - отмечается в материалах к заседанию. - В этой связи основные инструменты, которые могут использоваться для такого финансирования, объединены в "инфраструктурное меню".

Ключевыми при этом являются такие инструменты, как инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации, пояснили в кабинете министров. Власти реализуют эти механизмы в рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина, в том числе озвученных во время последнего послания Федеральному собранию.

На заседании в четверг в правительстве также рассмотрят вопрос о предоставлении 55 регионам дотаций на обеспечение сбалансированности их бюджетов в 2021 году.

Прокуроры - региональные законодатели

Кроме того, правительство обсудит законопроект, закрепляющий за прокурорами субъектов РФ право законодательной инициативы в региональных парламентах. В пресс-службе кабмина отметили, что наличие у прокуроров такого права "будет способствовать надлежащей защите интересов неограниченного круга лиц, общества и государства, обеспечивать качественное региональное нормотворчество, исключая сложную и затратную работу по опротестованию незаконных актов и их судебному оспариванию".

Как указано в пояснительной записке к этому законопроекту, опубликованной на портале проектов нормативных актов, в настоящее время региональным законодательством в 82 из 85 субъектов Федерации прокуроры уже наделены правом законодательной инициативы. Вместе с тем, как полагают авторы законопроекта, этот вопрос не должен зависеть от заксобраний поднадзорных прокурорам территорий, в связи с чем предлагается внести соответствующие поправки в федеральный закон.

Об утилизации старых судов

Еще один пункт повестки - проект закона, направленный на совершенствование порядка удаления затонувших судов, "в том числе установление запрета на затопление судов, определение сроков их удаления и установление требования о страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов". Также планируется внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях об ответственности собственников за затопление судна и несоблюдение требований по его удалению.

Ранее правительство уже внесло в Госдуму законопроект о присоединении РФ к Найробийской международной конвенции 2007 года об удалении затонувших судов. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это позволит ввести порядок утилизации судов, которые сейчас часто оставляются вдоль берегов, мешают судоходству и наносят вред окружающей среде. Председатель правительства заверял, что после ратификации конвенции в Госдуму будут внесены законопроекты, которые уточнят механизм ее действия на территории РФ.

Создание ледостойкой платформы

Правительство также обсудит вопрос о выделении средств Росгидромету на инвестиции в строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс".

Отмечается, что создание платформы и ее последующая эксплуатация позволят российским полярникам возобновить практику проведения дрейфующих экспедиций (с автономностью дрейфа до 24 месяцев), прерванную в начале 2000-х годов из-за изменения климата. Такая работа важна для обеспечения интересов России в Арктике, указывают в кабмине.

Контракт на строительство платформы был подписан в апреле 2018 года, а передать ее заказчику планируется в 2022 году. Судно было заложено 10 апреля 2019 года.

Продление соглашения с КНР

Кроме того, кабмин обсудит вопрос о внесении на ратификацию в Госдуму протокола, продлевающего российско-китайское межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей.

Документ о продлении этого соглашения 2009 года был подписан 15 декабря 2020 года в Москве и Пекине. Он предусматривает распространение правового режима, установленного соглашением, на период до 16 декабря 2030 года.

Другие вопросы повестки

Также правительство обсудит законопроект, направленный на обеспечение "защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании".

Кабмин обсудит также поправки, сокращающие с трех лет до одного года срок ограничения на получение малым и средним бизнесом поддержки при нарушениях с его стороны условий использования такой поддержки (кроме тех нарушений, которые связаны с нецелевым использованием средств или предоставлением ложных сведений - за них санкции останутся прежними).

Еще один пункт повестки заседания - дополнение положения о Минздраве РФ полномочием на выдачу разрешительного документа на ввоз в Россию или вывоз из страны образцов биоматериалов человека, полученных при проведении клинического исследования лекарства или биомедицинского клеточного продукта.

Одновременно с этим планируется признать утратившими силу полномочия Минздрава по утверждению порядка проведения исследования лекарств для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ на его безопасность и эффективность, а также по аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения. Закон, упраздняющий полномочиях Минздрава по выработке порядка проверки вспомогательных веществ в составе лекарственных препаратов, был принят в России в декабре 2020 года в целях гармонизации национального законодательства с правовыми положениями Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь такие исследования должны проводиться в соответствии с актами ЕАЭС.