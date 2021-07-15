Экологическая акция по уборке реки Истры от мусора начинается в Подмосковье

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Волонтеры начнут в четверг экологическую уборку на реке Истра в рамках инициативы "Дни зеленых действий" 15 июля. Весь собранный мусор будет отсортирован на пригодные для переработки фракции, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"15 июля в 11:00 на берегах реки Истра, в популярном месте отдыха жителей села Павловская Слобода и деревни Лешково стартует экологическая инициатива "Дни зеленых действий". Местные жители, волонтеры, а также добровольцы "Молодой гвардии" примут участие в очистке берегов реки от мусора вместе с организаторами акции "Вода России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор отходов будет проводиться также с воды, на байдарках. Весь собранный мусор будет отсортирован на пригодные для переработки фракции.

В мероприятии, в частности, примут участие российский государственный и политический деятель, инициатор экологической инициативы "Дни зеленых действий", врио заместителя секретаря Генерального Совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин, зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.