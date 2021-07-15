В Псковской области проведут служебные проверки из-за неосвоения средств на жилье сиротам

ТАСС, 15 июля. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебные проверки из-за неосвоения средств, выделенных в 2021 году на предоставление жилплощади детям-сиротам в Пскове, сообщил глава региона на своей странице в Instagram. Администрация областного центра вернула в бюджет области 58 млн рублей, которые не удалось освоить, в результате могут быть нарушены права более 40 сирот.

"Поручил провести служебные проверки в отношении ответственных должностных лиц как региона, так и города (в рамках госконтроля). Могут быть нарушены права более 40 детей-сирот, учитывая, что на очереди остается порядка двух тысяч граждан, ситуация на грани непрофессионализма и откровенного цинизма. Будем предметно разбираться", - написал Ведерников.

Губернатор также обратил внимание на то, что тема предоставления квартир детям-сиротам - сложная и чувствительная и всегда находится на особом контроле. "Благодаря существующей поддержке правительства России за последние годы мы сумели кратно увеличить финансирование этого направления", - подчеркнул глава региона.