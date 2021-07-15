Президент Южной Осетии по просьбе патриарха Кирилла помиловал гражданина Грузии

ЦХИНВАЛ, 15 июля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в среду помиловал гражданина Грузии, осужденного за незаконное пересечение югоосетинской государственной границы и применение оружия в отношении представителей пограничных органов республики. Об этом сообщила пресс-служба МИД Южной Осетии.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание на имя президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, в котором содержится просьба о помиловании гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, отбывающего в Южной Осетии наказание за незаконное пересечение государственной границы Южной Осетии с применением огнестрельного оружия против военнослужащих Пограничной службы республики", - сообщили в МИД.

Было отмечено, что в ответ на обращение Патриарха Московского и всея Руси президент дал поручение соответствующим компетентным органам республики проработать вопрос обмена гражданина Грузии Гахеладзе на гражданина Южной Осетии В. Гобозова, учитывая неоднократные просьбы его родственников о помощи. Гражданин Южной Осетии Гобозов был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП "Верхний Ларс" и находился под арестом.

"Принимая во внимание обращение Его Святейшества Патриарха Кирилла и руководствуясь гуманными соображениями, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указ о помиловании гражданина Грузии З. Гахеладзе, тем самым проявив акт доброй воли в отношении раскаявшегося нарушителя. Осужденный З. Гахеладзе собственноручно написал прошение о помиловании на имя главы государства - президента Республики Южная Осетия А. И. Бибилова, в котором принес извинения за свои действия и поблагодарил осетинские власти за гуманное отношение", - уточнили в пресс-служба.

По данным МИД, передача помилованного гражданина Грузии состоялась в среду на югоосетино-грузинской границе, в районе села Эргнет в присутствии представителей соответствующих органов Республики Южная Осетия, а также при участии полномочного представителя президента РЮО по постконфликтному урегулированию Мурата Джиоева и уполномоченного при президенте РЮО по правам человека Инала Тасоева. Накануне грузинская сторона передала осетинской стороне гражданина В. Гобозова, который уже прибыл в Южную Осетию.

Дело Гехеладзе

Заза Гахеладзе был задержан в июле 2020 года за незаконное пересечение государственной границы Южной Осетии и применение оружия в отношении представителей пограничных органов республики. В феврале 2021 года Верховный суд Южной Осетии приговорил его к 12,5 годам лишения свободы.