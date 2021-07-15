Работу мобильного интернета в Гаване частично восстановили

ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Мобильный интернет в нескольких районах Гаваны работает нормально, однако остается ограниченным доступ к некоторым социальным сетям. Об этом в среду корреспондент ТАСС сообщили жители Гаваны.

В центральных муниципалитетах Старая Гавана, Центральная Гавана, Пласа-де-ла-Революсьон пользователи отмечают возобновление работы интернета, но медленную скорость передачи данных. В муниципалитете Плайя, где находится большая часть диппредставительств, качество мобильного интернета - на том же уровне, что и до отключения во время беспорядков в воскресенье.

Доступ к некоторым социальным сетям и мессенджерам остается ограниченным. Сайт Facebook, WhatsApp и Instagram в настоящий момент не функционируют при попытке подключения из Гаваны.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации, туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. С вечера воскресенья фиксировались перебои в работе мобильного и стационарного интернета в республике.