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Акции протеста на Кубе

На Кубе намерены создать резерв мощностей электрогенерации для предотвращения отключений

Премьер республики Мануэль Марреро сообщил, что на этой неделе один из блоков ТЭЦ "Лидио Рамон Перес", расположенной в восточной провинции Ольгин, начнет выработку электричества

ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Руководство Кубы планирует создать резерв мощностей для генерации электроэнергии для предотвращения или сокращения времени отключений света. Об этом в среду в эфире государственного телевидения сообщил премьер-министр республики Мануэль Марреро.

"Если у нас будет резерв, отключений быть не должно, <...> этот резерв позволит нам покрыть потребности, если выйдет из строя какая-либо из крупных станций, - сказал он. - Сегодня у нас есть генерирующая мощность, превышающая рассчитанную дневную потребность".

По словам премьера, на этой неделе один из блоков ТЭЦ "Лидио Рамон Перес", расположенной в восточной провинции Ольгин, начнет выработку электричества. Часть энергии, генерированной в ходе пробного запуска, "уже направлена в национальную энергетическую систему страны". Марреро также анонсировал запуск еще одного энергоблока ТЭЦ "Максимо Гомес" в провинции Артемиса в августе.

"После работ, проведенных в последние дни, нагрузка из-за дефицита генерирующих мощностей уменьшается, но это еще не полностью решенный вопрос", - добавил премьер-министр.

В понедельник президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что отключения электроэнергии на Кубе в летний период происходят, в частности, из-за несвоевременной доставки топлива для станций по причине санкций со стороны США. Куба в значительной степени зависит от поставок нефти из-за рубежа для производства электроэнергии. Власти острова поставили задачу, чтобы к 2030 году 24% необходимой стране энергии поступало из возобновляемых источников.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. По информации из соцсетей, одной из причин протестов стало длительное отключение электроэнергии.

Теги
КубаМарреро, МануэльАкции протеста на Кубе
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