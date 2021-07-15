На Кубе намерены создать резерв мощностей электрогенерации для предотвращения отключений

ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Руководство Кубы планирует создать резерв мощностей для генерации электроэнергии для предотвращения или сокращения времени отключений света. Об этом в среду в эфире государственного телевидения сообщил премьер-министр республики Мануэль Марреро.

"Если у нас будет резерв, отключений быть не должно, <...> этот резерв позволит нам покрыть потребности, если выйдет из строя какая-либо из крупных станций, - сказал он. - Сегодня у нас есть генерирующая мощность, превышающая рассчитанную дневную потребность".

По словам премьера, на этой неделе один из блоков ТЭЦ "Лидио Рамон Перес", расположенной в восточной провинции Ольгин, начнет выработку электричества. Часть энергии, генерированной в ходе пробного запуска, "уже направлена в национальную энергетическую систему страны". Марреро также анонсировал запуск еще одного энергоблока ТЭЦ "Максимо Гомес" в провинции Артемиса в августе.

"После работ, проведенных в последние дни, нагрузка из-за дефицита генерирующих мощностей уменьшается, но это еще не полностью решенный вопрос", - добавил премьер-министр.

В понедельник президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что отключения электроэнергии на Кубе в летний период происходят, в частности, из-за несвоевременной доставки топлива для станций по причине санкций со стороны США. Куба в значительной степени зависит от поставок нефти из-за рубежа для производства электроэнергии. Власти острова поставили задачу, чтобы к 2030 году 24% необходимой стране энергии поступало из возобновляемых источников.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. По информации из соцсетей, одной из причин протестов стало длительное отключение электроэнергии.