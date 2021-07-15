СМИ: уровень вакцинации от кори, дифтерии, столбняка и коклюша из-за ковида упал на 7%

ТАСС, 15 июля. Международный коллектив медиков выяснил, что глобальная пандемия коронавируса лишила в прошлом году примерно 17 миллионов детей прививок от кори, дифтерии, столбняка и коклюша, в результате чего глобальный уровень вакцинации от этих болезней снизился более чем на 7%. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Lancet .

"Системы здравоохранения многих стран мира до сих пор находятся под огромным давлением из-за пандемии COVID-19, при этом их персонал прикладывает огромные усилия для реализации новых программ вакцинации. Но нам не стоит забывать о рутинной вакцинации детей. Без этих прививок эпидемии кори и других болезней могут вспыхнуть с новой силой", - заявил доцент университета штата Вашингтон в Сиэтле (США) Джонатан Моссер, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2 по миру не только вызвало глобальную пандемию COVID-19, но и породило массу проблем с поставками продовольствия, лекарств, вакцин, медицинских приборов и расходных материалов фактически во всех уголках Земли. В частности, весной прошлого года многие страны мира испытывали острый дефицит масок, систем вентиляции легких, антибиотиков и разных медикаментов.

Моссер и его коллеги заинтересовались тем, как пандемия повлияла на другой важный компонент глобальной системы здравоохранения - долю детей, получивших в прошлом году прививки от кори, дифтерии, столбняка и коклюша. Эти прививки массово делают всем детям, достигшим определенного возраста, в соответствии с официальным календарем прививок и другими документами.

Как отмечают ученые, закрытие школ и детсадов, а также прочие ограничительные меры, принятые для борьбы с коронавирусом, могли помешать рутинной вакцинации детей или побудить родителей отказаться от вакцинации из-за опасений за здоровье ребенка. Авторы статьи подготовили первые научные оценки такого рода, изучив данные, собранные экспертами ООН в рамках проекта Global Burden of Disease.

Скрытые последствия пандемии

Ученые дополнили эту информацию данными, собранными локальными ведомствами в сфере здравоохранения ряда стран Европы, Африки и Азии, и сопоставили ее с тем, как изменился уровень активности жителей 134 стран мира. Это помогло исследователям вычислить примерное число доз вакцин, введенных в организм детей в прошлом году, и сопоставить эти оценки с данными за 2019 год.

Как оказалось, перебои с поставками и прочие последствия глобальной пандемии лишили примерно 17 миллионов детей доступа к вакцинам. В частности, около 8,5 миллиона детей не получили третью дозу комбинированной прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, а еще 8,9 миллиона не получили первую вакцину от кори. Это привело к тому, что доля детей, привитых первой вакциной, упала на 7,7%, а второй - на 7,9%.

Самые высокие потери этого рода пришлись на страны Юго-Восточной Азии, где доля детей, не получивших запланированную прививку, выросла почти в два раза в прошлом году по сравнению с данными за 2019 год. В результате этого доля детей, вакцинированных от коклюша, дифтерии и столбняка, снизилась на 13% и на 4% - от кори.

Что интересно, нечто подобное произошло и в большинстве стран первого мира, где число использованных прививок тоже резко упало в первой половине прошлого года, тогда как страны южной части Африки были затронуты этим трендом относительно слабо. Ученые связывают это с тем, что доля вакцинированных детей в них была изначально низкой из-за хронической нехватки медикаментов и прививок.

Как надеются исследователи, собранные ими данные помогут правительствам стран, наиболее затронутых этими тенденциями, оценить масштабы потерь и заставит их вакцинировать тех детей, которые не получили прививки в прошлом году. Это позволит избежать вспышек кори, коклюша, дифтерии и столбняка в ближайшие годы и десятилетия, отмечают Моссер и его коллеги.