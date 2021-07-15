В Магаданской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей и ветра

ТАСС, 15 июля. Спасатели в четверг объявили экстренное предупреждение в четырех районах Магаданской области в связи со штормовым ветром и сильными дождями, сообщили журналистам в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды области.

"Объявлено экстренное предупреждение на 15 июля 2021 года. В Хасынском, Тенькинском, Ольском городских округах и в Магадане - сильные дожди, ветер скоростью до 20 м/с", - рассказали в управлении.

Сейчас в указанной местности облачная, но спокойная погода, осадков и ветра пока нет. Температура воздуха около 22 градусов.