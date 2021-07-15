"Известия": в России вдвое увеличилось количество суицидального контента в интернете

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор за первое полугодие 2021 года удалил или заблокировал вдвое больше интернет-ресурсов суицидальным контентом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали газете "Известия" в пресс-службе ведомства.

"По данному направлению в Едином реестре за январь-июнь 2020 года удалено и заблокировано 10,1 тыс. сайтов или их отдельных страниц, содержащих призывы к самоубийству или описывающих способы их совершения. За январь-июнь 2021 года - 22,6 тыс. подобных материалов", - рассказали в надзорном ведомстве.

Всего за прошлый год было заблокировано 25 тыс. подобных страниц.

Количество материалов, которые интернет-платформы выявили и заблокировали либо удалили самостоятельно снизилось с 45,5 тыс. (в том числе 354 материала из так называемых групп смерти) в первом полугодии прошлого года до 28,7 тыс. (из них 140 материалов из групп смерти) в нынешнем.

Как пояснила изданию директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, рост числа пропагандирующих суицид публикаций эксперты фиксируют с февраля. Чаще всего появление подобного контента объединение встречало в Twitter и TikTok. Мизулина связала рост количества суицидальных публикаций с переходом взрослых на удаленную работу, а детей - на дистанционное обучение, из-за чего и те, и другие стали больше времени проводить в интернете.