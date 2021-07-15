Первую прививку от ковида сделали 406 тыс. жителей Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Первым компонентом вакцины от коронавируса в Тюменской области привито более 406 тыс. человек, это 56% от плана, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе.

"Вакцинировано 56% от установленного плана необходимой вакцинации среди взрослого населения Тюменской области", - сказали там.

В оперштабе добавили, что вакцинация в регионе идет высокими темпами. "Ведется активная информационная кампания по стимулированию жителей к вакцинации от COVID-19", - отметили там.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, предписано соблюдать режим самоизоляции. Режим повышенной готовности продлен до 18 июля. Тюменским работодателям предписано воздержаться от направления работников в служебные командировки как по России, так и за ее пределы.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе выявлено 42 044 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 39 тысяч человек выздоровели, 809 умерли.